Легионер казахского «Турана» решил вернуться в Украину

Воспитанник киевского «Динамо» Евгений Чумак, в последнее время выступавший в Казахстане за «Туран», рассказал о том, где планирует продолжить карьеру.

«У нас осталось 10 дней до завершения чемпионата, буду возвращаться уже домой, в Украину. Мы уже выполнили свою задачу — не вылететь из высшей лиги. Наша команда была в зоне вылета, но за два тура до завершения чемпионата мы решили эту проблему. Поэтому два оставшихся матча будем играть просто для себя, без каких-либо переживаний.



Планы — сначала отдохнуть. Потому что получается, что с этим вирусом не получилось. После прошлого сезона приехал домой на две недели, а потом уже обратно вернулся, поэтому нормально отдохнуть не удалось. Сейчас надо восстановиться психологически и физически, а затем уже искать себе новый клуб. Хотелось бы найти хороший вариант в Украине, тяжело ездить по таким дальним странам. Сейчас пока вариантов нет, еще ни с кем не общался, еще рано.

Поиграть в Первой лиге Украины? Возможно. Если будет команда с задачей, то да. Не хотелось бы в середине турнирной таблицы бродить, ни за что не бороться. Если будет команда под УПЛ, с задачами, будет финансовая стабильность. Не хочется ехать и играть бесплатно».

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