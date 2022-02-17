Легионер «Динамо» рассказал, как он будет действовать в случае войны

Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена рассказал о своих действиях в случае полномасштабного вторжения России.



«Ситуация отличается от тех, что я переживал ранее, для меня это первый подобный опыт. Очевидно, чувствуется дискомфорт, никто не хочет проходить через подобное. Стараюсь получать настолько много информации, насколько возможно, потому что я там живу со своей семьей. Я всегда ставлю ее на первое место – сейчас они в Уругвае, но имеют билеты на 22 февраля. В эти дни мы с родными и клубом решим, как лучше. Сейчас все спокойно, но все меняется каждый день.

Война? Если что-то подобное начнется, я уеду и не вернусь. Моя безопасность и семьи прежде всего. Есть контракт, но также есть и первоочередные вещи. Я в Украине, очень уважаю эту страну, хочу всего наилучшего для нее, но я уеду, если что-то случится. Я не буду сомневаться. В прошлом подобное произошло с Папу Гомесом – он позвонил клубу из аэропорта и сказал, что уезжает. Это логическая человеческая реакция. Будь это моя страна, я бы действовал по-другому, но я за границей.

Я – уругваец и не хочу ввязываться в проблемы между Украиной и Россией, я не чувствую никакой ненависти. Сейчас я здесь, отдаюсь за «Динамо» и последую тому, что говорит клуб, но есть вещи, которые важнее контракта, как моя безопасность и моей семьи», – сказал Де Пена в интервью Radio Sport 890.

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