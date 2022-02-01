Легенду «Динамо» назначили главным тренером «Диназа»

Футбольный клуб «Диназ» назначил нового главного тренера.

Первого февраля команде был представлен 50-летний специалист Александр Головко, известный по работе в молодежной сборной Украины и «Кремне». Команда под руководством нового тренера с сегодняшнего дня начинает подготовку ко второй части сезона.

После осенней части нынешнего сезона «Диназ» занимает четвертое место в группе «А» второй лиги.

На посту главного тренера Александр Головко сменил Владимира Бондаренко, который уже возглавил «Таврию Симферополь».

«Диназ» в марте возобновит весеннюю часть чемпионата матчем против «Чернигова».

Напомним, что во время игровой карьеры Александр Головко прославился в качестве центрального защитника киевского «Динамо» и сборной Украины.



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