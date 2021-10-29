Легендарный Терри может возглавить «Ньюкасл»

Легенда «Челси» Джон Терри, ныне находящийся без работы, может получить шанс впервые стать главным тренером.



Поиск «Ньюкаслом» замены уволенному Стиву Брюсу продолжается. 40-летний бывший капитан лондонцев и сборной Англии стал одним из претендентов, сообщает The Irish Sun.

У Терри есть необходимая лицензия и он готов принять вызов, ведь стремится начать самостоятельную тренерскую карьеру. До этого Джон работал только ассистентом в «Астон Вилле» (2018–2021 годы). Среди претендентов на вакантное кресло также называют Паулу Фонсеку и Люсьена Фавра.

Напомним, недавно «сорок» приобрели аравийские шейхи, после чего клуб стали называть самым богатым в мире. Сейчас команда расположилась на предпоследней строчке АПЛ, временным наставником является Грэм Джонс.

Также «Шахтер» продлил контракт с лидером команды Тарасом Степаненко.



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