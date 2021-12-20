Легендарный теннисист заразился коронавирусом и рискует пропустить Australian Open

Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил в твиттере, что сдал положительный тест на коронавирус.

«Это неприятный момент, но я надеюсь, что постепенно поправлюсь. Я сейчас нахожусь дома и сообщил о результате тем, кто был со мной в контакте.

Мне нужно гибко подойти к моему календарю. Я буду держать вас в курсе любых решений относительно моих будущих турниров! Заранее благодарю за поддержку и понимание», — написал Надаль.

Таким образом, Надаль рискует пропустит Australian Open, который стартует 17 января.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Свитолина: у нас с Монфисом есть брачный контракт

Свитолина рассказала, собирается ли она она получать другое гражданство

Свитолина вошла в топ-20 мирового рейтинга по интересному показателю

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.