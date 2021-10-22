Легенда «Металлиста» Папа Гуйе объявил о завершении карьеры

37-летний Папа Гуйе сделал официальное объявление для болельщиков «Металлиста».

«Пришло время объявить о завершении карьеры футболиста. Благодарен всем болельщикам «Металлиста», со стороны которых всегда чувствовал любовь и поддержку. За эти годы Харьков стал моим домом и навсегда закрепился в моем сердце.

Рад, что мне довелось поработать под руководством таких сильных тренеров, как Мирон Маркевич и Виталий Кварцяный.

Также хочу сказать спасибо президенту Александру Ярославскому и вице-президенту Евгению Красникову, которые дали мне шанс выступать в таком прекрасном клубе. Уверен, самые громкие победы «Металлиста» еще впереди!

Где бы я ни был, всегда останусь преданным болельщиком этого клуба», — цитирует Папу Гуйе официальный сайт «Металлиста».

Отметим, что сенегальский футболист девять лет защищал цвета харьковского клуба. Затем Папа в течение одного сезона помогал возрожденному «Металлисту» подняться из Второй лиги в Первую. В Украине Гуйе также выступал за «Волынь», «Днепр» и «Карпаты».

Ранее «Металлист» потерпел первое поражение в сезоне.



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