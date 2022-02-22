Легенда английского футбола отреагировал на решение РФ по поводу так называемых ЛДНР

Известнейший в прошлом английский футболист Гари Линекер, который прославился в качестве язвительного эксперта, высказался по поводу ситуации в мире. Конкретно по поводу решения президента России Владимира Путина признать независимость оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

«Европа на грани войны. Люди — прекрасные создания. После миллионов лет эволюции мы получили достаточно ума, чтобы быть п…ц какими тупыми», — написал Линекер у себя в «твиттере».

Напомним, что ряд западноевропейских и североамериканских СМИ в последние недели регулярно сообщают о начале нового вторжения России на территорию Украины.

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