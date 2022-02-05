Леднев сделал ассист, а Шабанов дебютировал за «Фехервар»

Украинский полузащитник «Фехервара» Богдан Леднев отличился дебютным результативным действием в составе венгерской команды.
Он вышел в старте против «Дебрецена» в матче 19-го тура Высшей лиги Венгрии. На 42-й минуте после его подачи с углового Алеф открыл счет.
Также на 34-й минуте Леднев забил с передачи Ивана Петряка, но гол отменили из-за офсайда после ВАР.
Это второй матч Леднева за «Фехервар». Он играет за команду на правах аренды из «Динамо».
В этой встрече за «Фехервар» дебютировал Артем Шабанов.
К слову, поединок «Фехервар» проиграл со счетом 1:2.
Также Зинченко сыграл за «Ман Сити» впервые с декабря.
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