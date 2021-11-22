Окровавленное лицо и драка: Леброна удалили во время скандального матча НБА

Звездный баскетболист «Лос Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был удален в матче с «Детройтом» за девять минут до конца третьей четверти.



Лидер калифорнийцев намеренно отмахнулся локтем от центрового «Пистонс» Айзейи Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассек ему бровь.

После этого Стюарт неоднократно делал попытки разобраться с обидчиком, но был сдержан работниками безопасности.

В итоге Стюарт убежал в подтрибунное помещение. Работники арены во время забегов Стюарта просили зрителей оставаться на своих местах, так как именно в Детройте произошла самая страшная драка в истории НБА, когда в 2004 году Рон Артест, Джермейн О’Нил и Стивен Джексон из «Пэйсерс» избили несколько местных фанатов.

Перед инцидентом «Пистонс» вели в счете – 78:66. До этой встречи «Лейкерс» проиграли 9 из 17 матчей в этом регулярном сезоне.

Данное удаление – второе в карьере Леброна Джеймса. В 2017-м его удалили с площадки за споры с арбитрами.

Стюарт уже участвовал в потасовке с Блэйком Гриффином в начале этого сезона.

ISAIAH STEWART WANTS LEBRON pic.twitter.com/gw6u84Pqr6 — Rob Perez (@WorldWideWob) November 22, 2021

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