Лавриненко: не так просто организовать трансфер из «Динамо» в «Ингулец»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал о кадровой ситуации в команде. Также Лавриненко заявил, что тяжело организовать переходы игроков «Динамо».

«Количество и качество футболистов – это разные вещи. Из 23-х игроков, которых мы задействовали в сезоне, трое – представители нашей команды U-19. Одно дело молодым ребятам тренироваться с основой, а другое – играть в Премьер-лиге. Вы наверняка заметили, что я редко делаю много замен по ходу встречи.

Недавно президент Ингульца Александр Поворознюк анонсировал трансферы из «Динамо». Сейчас идет стадия переговоров. Если кто-нибудь подпишет контракт с нашим клубом – мы скажем об этом. Не так просто организовать трансфер из «Динамо» в «Ингулец». Здесь и вопросы финансов, и инфраструктуры, и проживания», – цитирует Лавриненко Sport Arena.

На зимнюю паузу «Ингулец» ушел на 14-м месте турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 13 очков.

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