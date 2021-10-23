Лавриненко: «Ингулец» не показывает того результата, на который рассчитывали

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал поражение своей команды от «Металлиста 1925» в матче УПЛ (0:4).



«Что с командой? Мне бы хотелось самому услышать от ребят. Нужно разобраться внутри коллектива, провести работу над ошибками. Нам ничего не остается как больше работать и готовится к следующей игре.

В первом таймом все шло по плану. Могли к 15-й минуте выигрывать 2:0, но пропущенный мяч в раздевалку психологически надломил нас. Во втором тайме сложно было узнать команду. Каждая ошибка стала для нас роковой.

В предыдущей игре «Ворскла» пробила четыре раза — забили три. Видимо, уровень игроков «Металлиста 1925» очень высок, если каждый момент они реализовывают. А нам нужно больше работать.

Если мы не можем выиграть, значит что-то не так. Мы готовы к любому решению, которое примет президент. Команда не показывает того результата, на который рассчитывали.

Как выбираться из кризиса? Если у нас будет такая возможность, будем готовиться к следующей игре. Впереди еще достаточно игр. Если все ждали от «Ингульца» борьбы за медали — абсурд. Наше текущее положение отображает реальное положение вещей», — сказал Лавриненко в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее свое мнение об игре «Зари» в Болгарии высказал экс-защитник луганчан Владимир Микитин.



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