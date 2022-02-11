Кварцяный высказался о перспективах Коноплянки в «Краковии»

Знакомый с польским футболом не понаслышке авторитетный украинский специалист Виталий Кварцяный в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился мнением о переезде за рубеж полузащитника донецкого «Шахтера» Евгения Коноплянки.



«Осенью прошлого года я был в Кракове на одном из домашних матчей «Краковии» в Экстраклясе. Мне кажется, что в этом клубе не такие условия, которые могли бы подойти Коноплянке. Тем не менее, могу сказать, что сейчас в польском футболе все очень организованно и цивилизованно. Имею ввиду современное оснащение, новейшие технологии и болельщиков, которые в Кракове довольно интересные. К тому же, там отличный стадион, инфраструктура.

Играть в таком городе было бы хорошим вариантом для Евгения. Если ему удастся согласовать все условия в «Краковии», то он будет играть в комфортной футбольной обстановке. А что касается его качеств, то я уверен на 110 процентов, что Коноплянка их сможет вернуть. Его квалификация и талант не оставляют в этом сомнений. Уверен, будет интересно. Я это приветствую. Евгению непременно нужно играть, чтобы на него обратил внимание главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Понятное дело, что в «Краковии» Коноплянка много денег не заработает, однако материально не пострадает».

Напомним, что в первой половине 90-х годов Виталий Кварцяный на протяжении трех с половиной сезонов работал в Польше, где возглавлял КСЗО «Островец».

Ранее сообщалось о том, что 32-летний Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в одном из ведущих клубов Польши - «Краковии».

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