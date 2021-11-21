Кварцяный: в августе больше десяти часов ждали конкретики по Реброву в сборной Украины

Бывший главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал о том, как в августе Александр Петраков получил должность в национальной сборной Украины.

«В августе, когда все мы собрались в Киеве на Исполкоме УАФ, в первый же день на роль главного тренера национальной сборной предлагалась кандидатура Сергея Реброва. Но тогда по нему возникла загвоздка по условиям контракта с его нынешним клубом — «Аль-Айном». В этой ситуации никто ничего не понял, как и не было ясности по тому, продлит ли Андрей Шевченко соглашение с УАФ. Хоть все присутствующие члены Исполкома и сидели долго, часов пять-шесть, однако до четкой определенности по тренерской теме мы так и не дошли.



Через неделю, вновь собравшись в столице в Доме футбола, всю первую половину дня ждали вестей по Реброву. Думали: вот-вот что-то станет известно по нему. Но время шло: 10 часов, 11... В этот раз мы сидели на Исполкоме УАФ еще дольше, около десяти часов кряду — с 15.00 до 2.00 ночи. Ближе к завершению заседания в зал пригласили Александра Петракова, о кандидатуре которого мы не знали. Хотя ходили разговоры, что наверняка будет предложен он. В итоге члены исполкома проголосовали за его кандидатуру».

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