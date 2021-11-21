Кварцяный: у Петракова наверняка давно была цель, и он ее достиг

Известный специалист Виталий Кварцяный рассказал, какие качества считает сильными у утвержденного на посту главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

«Он — настоящий профессионал, привел нашу молодежную сборную к званию чемпионов мира в 2019-м, к тому же, адаптирован к большим соревнованиям на юношеском уровне. Этот специалист стал тем тренером, которым стремился. У Петракова наверняка давно была цель, и он ее достиг.

В нашем футболе всегда выделялись тренеры, которые не были сверхфутболистами. Взять Мирона Маркевича, нашего опытнейшего специалиста. Я уверен, что у него тоже был бы результат. И если бы даже кто-то другой из когорты авторитетных специалистов тренировал бы сборную, то так же фанатично днем и ночью работал бы над тем, чтобы подтвердить доверие и достичь результата, позволяющего Украине продолжать дальнейшую турнирную борьбу. Повторюсь: предложили Петракова — и мы все проголосовали за него. Был бы другой — проголосовали бы за другого».

Полностью эксклюзивное интервью Виталия Кварцяного для нашего сайта читайте здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

ХК «Донбасс» на грани дисквалификации. Новый конфликт между ФХУ и донецким клубом

Провал «Зари», трудная победа «Шахтера»: как лидеры УПЛ репетировали решающие матчи в еврокубках

Непобежденный украинец Далакян в пятый раз подряд защитил чемпионский титул: как это было

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.