Кузнецов: в мое время за «Рейнджерс» играли три игрока сборной Англии

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной СССР Олег Кузнецов вспомнил период, который он провел в шотландском «Рейнджерс». Он выступал четыре сезона за клуб из Глазго.

«Наверное, травма давала о себе знать, и поэтому играл я не столько, как того хотелось бы. К тому же, в тогдашнем «Рейнджерс» была очень серьезная конкуренция. Когда я пришел в клуб в октябре 1990-го, то в нем было три или четыре человека, выступавших за сборную Англии. Хотя до этого обычно было наоборот — шотландцы ездили играть в английской Премьер-лиге. Повторюсь: конкуренция была сумасшедшая! И это при том, что в то время в запасе сидело только два человека. Попасть же в заветное число «13», когда в «Рейнджерс» было порядка тридцати равноценных по уровню футболистов, было архисложно.

Что касается турнирной борьбы, то как раз в ту пору «Селтик» был еще не таким сильным, как в минувшем десятилетии. Когда я играл в Шотландии, то этот период пришелся на гегемонию «Рейнджерс», который становился чемпионом страны девять раз кряду! В шотландском чемпионате играли в четыре круга, однако еще до наступления Нового года по части чемпионства уже было практически все решено».

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