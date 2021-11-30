Кузнецов: шотландцы не слишком конкурентоспособны, но бьются все 90 минут

Бывший игрок киевского «Динамо» и «Рейнджерс» из Глазго Олег Кузнецов поделился мнением о сборной Шотландии и футболе этой страны. Напомним, что «тартановые» станут соперником сборной Украины в полуфинале стыковых матчей за право пробиться на ЧМ-2022.

«Охарактеризовать главное качество шотландских футболистов можно одним словом — патриотизм. Я знаю, насколько престижно каждому из них защищать цвета своей страны. Помнится, в период восстановления после травмы мне приходилось долгое время тренироваться с молодежным составом. Я видел огромное желание этих ребят работать. Молодые шотландцы, если попадают в большой футбол, то для них это очень многое значит. Каждый хочет играть либо за «Рейнджерс», либо за «Селтик», ну и, естественно, за сборную Шотландии. Может, в футбольном плане шотландцы не слишком конкурентоспособны — они мало играют за рубежом, в основном, в средних клубах английской Премьер-лиги или Чемпионшипа. Но когда выходят на поле, то вовсю проявляют свои бойцовские качества. Они мало что умеют, но бьются все девяносто минут!



Вообще сборная Шотландии по своему уровню относится к середнякам Европы, у этой страны не особо сильный чемпионат. В нем конкурируют максимум две-три команды, в основном «Рейнджерс» и «Селтик». Так что жеребьевка для сборной Украины, повторюсь, очень удачная. Единственное, что можно считать минусом для нас, так это то, что с Шотландией будем играть на выезде. У соперника может быть определенное преимущество. Но как бы там ни было, шотландцев в предстоящем матче плей-офф сборная Украины должна проходить».

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