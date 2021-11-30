Кузнецов: сборной Украины лучше играть первым номером против Шотландии

Бывший игрок киевского «Динамо» и «Рейнджерс» из Глазго Олег Кузнецов рассказал, в чем видит преимущество сборной Украины над шотландцами, с которыми в марте 2022 года наши сыграют в полуфинальном стыковом матче за право пробиться на чемпионат мира.



«Уровень наших футболистов намного выше, чем у шотландской сборной. Многие из них в составах «Шахтера» и киевского «Динамо» регулярно играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы. А еще у нас есть немало квалифицированных игроков, выступающих в сильных клубах Европы. В отличие от шотландцев, которые из зарубежных стран в основном выступают в соседней Англии.



Чтобы взять верх в матче с Шотландией, команде Александра Петракова важно не отходить от своих принципов ведения игры. Она должна играть в свойственной ей манере, никоим образом не подстраиваясь под соперника. Надеюсь, что сборная Украины будет играть первым номером, а не от обороны. Это наш козырь. Тем более, что у главной команды нашей страны на сегодняшний день есть хороший подбор футболистов атакующей линии».

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