Кузнецов: если бы юношеская сборная Украины не верила в успех, то можно было не играть

Главный тренер юношеской сборной Украины (U-17) Олег Кузнецов прокомментировал успех своей команды, которая пробилась в элит-раунд квалификации к Евро-2022.

«Если бы мы не верили в успех, то можно было бы и на поле не выходить. Мы разобрали игру португальцев, внесли изменения в свой состав, а игрокам сказали, мол, если хотите попасть в элит-раунд, то надо побеждать, иначе два года выпадут. Провели индивидуальные беседы, и я увидел в глазах парней, что они хотят победить. С ошибками, а как без них, но команда выполнило установку.

Поражение от Уэльса? Эта сборная не сильнее нашей. Конечно, обидно было проигрывать стартовый матч. Просто команда попала под акклиматизацию. Мы прилетели в Португалию 8-го числа, там было около 25 градусов тепла. И именно на второй день был матч, вот парни немного и поплыли. Плюс индивидуальные ошибки.

После матча с британцами всё, как и раньше, было в наших руках. Выиграли два поединка и добились своего. Также Казахстан показал себя с хорошей стороны, они отобрали очки у Уэльса. А во встрече с нами для казахов всё испортило два удаления.

Сборная Украины прибавляла во вторых таймах? Мы понимали, что конец первой половины сезона, поэтому тренировочный процесс строили больше на эмоциональных занятиях, которые поддерживают тонус. Я остался доволен состоянием ребят, разве что только минуты с 70-й матча с Португалией было видно, что много наших футболистов умоляюще смотрят на скамейку запасных с надежной, что их поменяют. Но ничего, выстояли. Молодцы!

Соберемся ли мы до элит-раунда, который пройдет в марте? Всё пока на стадии утверждения. Есть вариант проведения недельного сбора в Турции в конце января, чтобы сыграть пару спаррингов. Там в это время будет несколько сборных нашего возраста», - цитирует Кузнецова официальный сайт УАФ.

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