Куман: в игре с «Динамо» счет должен был быть 3:0 или 4:0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (1:0).



«После перерыва мы создали три стопроцентных момента, чтобы забить. Нельзя прощать соперника так часто, потому что мы рисковали. К счастью, мы отлично сыграли в обороне. Но всегда можно пропустить один мяч, поэтому нужно снимать все вопросы, тем более мы превосходили соперника. После часа игры счет должен был быть 2:0 или 3:0.

Я понимаю людей, которые уходят домой разочарованными. Я с ними согласен, «Барселона» в такой игре, имея столько моментов, должна была забивать больше.

Выход Фати и Коутиньо? Они не были так важны во втором тайме. Фати и Коутиньо сыграли, потому что им нужно наладить взаимопонимание. Нам не хватало глубины и иногда нам приходилось запутываться в коротких передачах. Это не та игра, которая нужна команде.

В целом я доволен игрой, но не ее эффективностью, которой нам очень не хватало. Когда мы настолько сильны, создаем много моментов, мы должны забивать больше. Это ответственность нападающих — это их игра. В такой игре, как сегодня, должно быть 3:0 или 4:0. На высоком уровне сложно создать столько моментов, но сегодня мы не использовали много возможностей. Наша цель заключалась в том, чтобы победить. Есть моменты, которые нам необходимо улучшить. «Динамо» не создало нам проблем. Сегодня мы не достигли своего максимума», — приводит слова Кумана Marca.

Также Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от мадридцев.



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