Кулач: голы в контрольных матча добавляют мне позитива

Нападающий «Динамо» Владислав Кулач поделился ожиданиями от второго зимнего сбора киевлян. Во время первого этапа подготовки он забил два гола в четырех спаррингах.

«Выходя на любую игру, я, как и каждый из нас, настраиваюсь только на победу и результативные действия. Я выполнял то, что от меня требует тренерский штаб. Хорошо, что так получалось, но это только сборы, мы готовимся к чемпионату. Но этот момент добавляет позитива.

Думаю, что на сборах каждый футболист должен получать игровую практику и пользоваться своим шансом. Это подготовительный этап, где ты должен прибавлять, набирая физические и тактические кондиции, как и вся команда в целом. Я считаю, что первый сбор прошел хорошо и надеюсь, что второй будет еще лучше, как для меня, так и для всей команды.



Мы отлично провели сбор, выполнили то, что от нас требовал тренерский штаб, и с хорошим настроением приехали на второй», — сказал Кулач в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее Владислав Кулач высказался о переходе Владислава Супряги в «Сампдорию» на правах аренды.

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