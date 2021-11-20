Кулач: думаю, что забитым мячом оправдал доверие тренера

Нападающий «Динамо» Владислав Кулач прокомментировал матч 15-го тура украинской Премьер-лиги с «Черноморцем» (6:1). Форвард киевлян вышел на поле после длительного перерыва и сумел забить мяч в ворота одесситов.

«Рад, что выиграли, теперь будем готовиться к следующей игре. Был тяжелый период, но ничего страшного. Всем спасибо за поддержку. Главное, что сейчас я здоров, и все сложности позади. Уже на протяжении долгого времени тренируюсь в общей группе. Тренер дал мне шанс, спасибо за это. Думаю, что забитым мячом оправдал доверие», — приводит слова Кулача пресс-служба клуба.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 38 очков.

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