Кучук: так вернуться в игру и так проиграть – это нонсенс

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук высказался по поводу матча с «Черноморцем» (3:4) в рамках 14-го тура УПЛ, который «желто-черные» проводили во Львове.

«Играли очень пассивно, не успевали перестраиваться, перекрывать свободных игроков. Но, самое интересное, что еще сегодня утром на предматчевой установке всё это игрокам объяснялось. Жаль команду, парни вернулись в игру в таком тяжелом матче, забили три гола, но пропустили четвертый мяч. Неприятно, потому как случилось это после длинной передачи и неконтролируемых подборов… Вернулись в игру благодаря характеру футболистов, которые были на поле.

Что сказал команде после матча? Да ничего. Помолчали. Просто помолчали. Сказал, что мне очень жаль. Жаль футболистов: так вернуться в игру и так проиграть — это нонсенс», — цитирует Кучука официальный сайт «Руха».

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