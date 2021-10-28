Кучук: «Рух» ошибается в простых ситуациях, это уже смешно

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук поделился впечатлениями от матча с «Зарей» (0:2) на стадии 1/8 финала Кубка Украины.

«Незаслуженно проиграли этот матч. Провели хорошую игру, нанесли много ударов по воротам соперника, много атаковали позиционно. Аж смешно, потому что ошибаемся в простых ситуациях. В начале поединка ощущалось, что футболисты немного нервничали, но потом уже играли спокойнее. Все-таки мастерство атакующих игроков «Зари» сказалось. Это первая причина поражения. Вторая — нельзя допускать такие ошибки.

Мы играли агрессивно не только во втором тайме. Эта агрессия была и в первой половине. Да, мы не могли как следует зацепиться за мяч, но благодаря другим действиям создавали для себя преимущество на поле. Поймите, футбол складывается не только из атак, но и из оборонительной работы, действий в переходных зонах. «Заря» хорошо контролировала мяч, поэтому долгое время не удавалось выбегать на ворота соперника. В конце концов, мы успокоились и начали выходить из-под их прессинга», — цитирует Кучука официальный сайт «Руха».

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