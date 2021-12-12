Кучук: «Рух» допустил только две ошибки в матче с «Вересом»

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал результат матча с «Вересом» (1:1) в рамках 18-го тура УПЛ.

«Соперник дома играет очень агрессивно. Благодарен своей команде, предложившей на такой футбол свою агрессию и скорость. Ошиблись буквально в двух эпизодах, а когда играли внимательно, все было под контролем. Команда борется за каждый мяч, за каждое очко. И даже в ситуации, когда уступали в счете, ребятам удалось дожать соперника. А это уже свидетельствует о характере.

Мы играли на победу и не отсиживались в защите. Команда молодая, она борется и хочет стать хорошей. Спасибо также и нашим опытным игрокам. У нас из обоймы перед матчем выпали два основных игрока, на замене сегодня сидели преимущественно ребята из юниорской команды.

Благодарен тренеру U-19 Виталию Пономареву, позволившему взять его футболистов. Сегодня на поле было несколько его подопечных. Молодежь и ветераны не подвели. Мы держали игру под контролем», — цитирует Кучука официальный сайт «Руха».

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