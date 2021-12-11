Кучук ответил на претензии Де Дзерби: постараюсь доказать, кто тренер, а кто не тренер

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук отреагировал на слова Роберто Де Дзерби. Во время матча 15-го тура УПЛ итальянский наставник «Шахтера» раскритиковал стиль игры белорусского коллеги.

«Я ничем не доволен. Буду доволен только тогда, когда мы будем выигрывать у любого соперника. Если он говорит, что ты не тренер, б...

Я постараюсь доказать, кто тренер, а кто не тренер. Обещаю, что любого соперника буду дожимать, играть на победу», — сказал Кучук в интервью телеканалу «Футбол».

В матче 18-го тура УПЛ против «Вереса» «Рух» спасся от поражения в концовке благодаря голу Юрия Климчука с пенальти на 82-й минуте. Львовяне в текущей таблице занимают 11-е место с 18-ю очками.

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