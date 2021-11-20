Кучук – о матче с «Шахтером»: нам было очень тяжело

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал матч 15-го тура УПЛ с «Шахтером». Поединок прошел в Киеве и завершился поражением львовской команды со счетом 0:2.

«Поблагодарил игроков в раздевалке. У Шахтера очень сильные исполнители, нам было очень тяжело. Нашей задачей было создать несколько моментов и забить хотя бы один гол.

У нас сегодня сыграли многие молодые игроки. На скамейке для запасных были футболисты с U-19, на поле выходили игроки из U-19. На поле у нас было 5 игроков такого возраста, поэтому можете считать, что U-19 играл с Шахтером», — цитирует Кучука официальный сайт клуб.

В текущем сезоне УПЛ Рух занимает 10-е место, имея в своем активе 13 очков.

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