Кучук – о матче с «Минаем»: в такой игре и ничья хороший результат для нас

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал матч 12-го тура УПЛ с «Минаем». Поединок прошел во Львове и завершился вничью со счетом 2:1.

«Не хотел бы обращать внимание на проблемы, с которыми команда столкнулась перед поединком. В это сложное время может заболеть полкоманды, а то и вся команда. Поэтому каждый, кто выходит на поле, должен научиться качественно закрывать позицию своего партнера. Нам это сегодня не удалось сделать. Буквально с первой же атаки соперника, которую мы не сыграли до конца, получили гол в свои ворота. Умение настроиться на игру и способность дожимать соперника - это проявление мастерства и уровня футболистов. Мы пока этого делать не умеем.

Благодарен ребятам, что научились терпеть и давить, давить... Взять хотя бы Мысыка. Он еще два дня назад не тренировался с командой. Но все равно вышел и показал хорошую игру. Вышел Марьян, мы перестали нервничать, перестали проваливаться на левом фланге. Мы постоянно пытались атаковать, хотя в нападении у нас практически ничего не клеилось. В такой игре и ничья хороший результат для нас», — сказал Кучук клубной пресс-службе.

«Рух» занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков.

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