Кучук – о матче с «Металлистом 1925»: нельзя было даже играть на ничью

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал матч 16-го тура украинской Премьер-лиги с «Металлистом 1925». Встреча завершилась победой львовской команды со счетом 2:0.

«Мы всю неделю работали очень много над собой в линиях, в командных взаимодействиях. Нам нельзя было даже в этом матче играть на ничью, потому что она нас не устраивала. Конкретно стояла задача лишить соперника его козырей. В некоторых эпизодах нам везло, но везло и сопернику. Браво, команда.

Оценивать молодых игроков должны эксперты. Оценка тренера дается расшифровками матчей. Там все видно.

Нужно ставить молодых. Дидыку 18 лет, Сыч - 19, Карабин - 19, Рунич - 19. Нам что не играть, если у нас только молодые?» — сказал Кучук в эфире телеканала «Футбол 1».

«Рух» 11-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 16 очков. В следующем туре команда Кучука дома сыграет против «Ворсклы» (4 декабря).

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