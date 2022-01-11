Кучук: конечно, «Рух» планирует усилиться во время зимней паузы

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук рассказал о подготовке команды к зимним сборам, а также о возможных новичках львовского клуба.

«Первый этап сбора — фундаментальный. Он будет проходить на нашей тренировочной базе до 29 января. За это время планируем сыграть от трех до четырех спаррингов. Надо тщательно подготовить всех футболистов. Также мы должны посмотреть потенциальных новичков команды, а также игроков, вернувшихся к нам из аренды.

Конечно, мы планируем усилиться. Не могу сказать, что новичков будет много, но они будут. Мы очень усердно работаем в этом направлении. Есть уже определенные движения, но я бы не хотел сейчас это освещать. Когда слишком быстро начать говорить имена потенциальных новичков, как показывает практика, трансфер может сорваться в момент», — цитирует Кучука официальный сайт «Руха».

Ранее наш сайт рассказал о том, что на просмотре в львовском клубе находятся два легионера.

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