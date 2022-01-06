Кучук хочет просмотреть на первом сборе своих арендованных футболистов

10 января футболисты «Руха» начнут подготовку к весенней части сезона.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в январском сборе также примут участие львовские игроки, которые минувшей осенью выступали на правах аренды за другие команды. Леонид Кучук, возглавивший «Рух» в разгар чемпионата УПЛ, хочет просмотреть всех футболистов, находящихся на контракте и определиться, на кого он может рассчитывать весной.

По имеющейся информации, до отъезда на февральский сбор в Турцию львовяне планируют сыграть два спарринга.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Рух» 27 февраля будет принимать «Колос».

Ранее полузащитник «Колоса» Андрей Тотовицкий рассказал, как мог перейти зимой в бельгийский клуб.



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