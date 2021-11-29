Кучер: во втором тайме «Металлисту» удалось начать разворачивать быстрые атаки

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер поделился впечатлениями от матча с «Оболонью» (2:1) в рамках 20-го тура Первой лиги.

«Непростая игра получилась, было много борьбы. Команда соперника хорошо накрывала, бежала, навязывала борьбу, было много грубых фолов. Настраивали ребят, готовили к тому, чтобы они быстрее работали с мячом, открывались, получали, контролировали его, так как мы знали, что будет агрессивная игра.

В первом тайме у «Оболони» получалось где-то накрывать нас, в перерыве мы переговорили, сделали на этом акцент, и в тайме номер два у нас получился контроль, мы выходили, разворачивали быстрые атаки и после них забивали мячи.

Стала ли решающим аспектом матча скорость? Конечно, потому что принятие решений, передача мяча от партнера к партнеру, продвижение вперед — это сыграло большую роль. Если бы на месте перекатывали — то, наверное, не было бы быстрых голов. Поэтому мы продвигались вперед и поэтому забили хорошие мячи.

У нас нет индивидуалистов, у нас есть коллектив. Да, у нас имеются индивидуально сильные исполнители, но из них состоит команда. Кто-то создает, кто-то забивает, так что мы все вместе работаем и идем к своей цели.

Мы всегда играем на победу, с любым соперником. И в дальнейшем, надеюсь, будем всегда стараться навязывать свою игру и, конечно же, играть только на победу.

Итоги первой половины сезона? Конечно же, нам нужен перерыв. Ребята должны хорошо отдохнуть, восстановиться. У нас было непростое полугодие, много новых футболистов. Нам надо было привить игру, поставить всех ребят в один коллектив, мы это старались сделать.

Нам нужны сборы для того, чтобы сыграться, чтобы взаимопонимание было на высочайшем уровне, и тогда нам будет легче играть. Когда много новых футболистов, очень тяжело строить игру. Когда они какой-то период времени, полгода находятся вместе — это уже совсем другой результат», — приводит слова Кучера официальный сайт «Металлиста».

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