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Кучер: «Верес» два забил, а победил «Металлист»

Павел Соловей
Павел Соловей
09.02.2022
10:53
Новость
Футбол

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал матч второго тура Winter Cup 2022 с «Вересом». Поединок завершился победой харьковской команды со счетом 2:1.

Отметим, что первый мяч в ворота ровенской команды забил в свои ворота защитник «Вереса» Игорь Солдат.

В первом тайме владели преимуществом, контролировали мяч, создавали моменты, но не было завершения у ворот соперника. В перерыве мы поговорили, сказали добавить в агрессии впереди, но пошли вперед — попали в плен. Пропустили гол, надо было раскрываться. Чудо, нам ветер помог — задул мяч.

Понравилось, что ребята не остановились, бежали вперед, хотели забить. И им это удалось. Я хочу отметить соперника, у которого были хорошие моменты. Игроки «Вереса» выбегали в контратаки и тоже могли забивать. Неплохо сыграл у нас на линии ворот Рыбак», — цитирует Кучера пресс-служба клуба.

В пятницу, 11 февраля, в заключительном туре Winter Cup 2022 «Металлист» сыграет с «Полесьем». Обе команды имеют в активе по 5 очков.

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