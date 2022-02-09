Кучер: «Верес» два забил, а победил «Металлист»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал матч второго тура Winter Cup 2022 с «Вересом». Поединок завершился победой харьковской команды со счетом 2:1.
Отметим, что первый мяч в ворота ровенской команды забил в свои ворота защитник «Вереса» Игорь Солдат.
В первом тайме владели преимуществом, контролировали мяч, создавали моменты, но не было завершения у ворот соперника. В перерыве мы поговорили, сказали добавить в агрессии впереди, но пошли вперед — попали в плен. Пропустили гол, надо было раскрываться. Чудо, нам ветер помог — задул мяч.
Понравилось, что ребята не остановились, бежали вперед, хотели забить. И им это удалось. Я хочу отметить соперника, у которого были хорошие моменты. Игроки «Вереса» выбегали в контратаки и тоже могли забивать. Неплохо сыграл у нас на линии ворот Рыбак», — цитирует Кучера пресс-служба клуба.
В пятницу, 11 февраля, в заключительном туре Winter Cup 2022 «Металлист» сыграет с «Полесьем». Обе команды имеют в активе по 5 очков.
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