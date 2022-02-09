Кучер: «Верес» два забил, а победил «Металлист»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал матч второго тура Winter Cup 2022 с «Вересом». Поединок завершился победой харьковской команды со счетом 2:1.

Отметим, что первый мяч в ворота ровенской команды забил в свои ворота защитник «Вереса» Игорь Солдат.

В первом тайме владели преимуществом, контролировали мяч, создавали моменты, но не было завершения у ворот соперника. В перерыве мы поговорили, сказали добавить в агрессии впереди, но пошли вперед — попали в плен. Пропустили гол, надо было раскрываться. Чудо, нам ветер помог — задул мяч.

Понравилось, что ребята не остановились, бежали вперед, хотели забить. И им это удалось. Я хочу отметить соперника, у которого были хорошие моменты. Игроки «Вереса» выбегали в контратаки и тоже могли забивать. Неплохо сыграл у нас на линии ворот Рыбак», — цитирует Кучера пресс-служба клуба.

В пятницу, 11 февраля, в заключительном туре Winter Cup 2022 «Металлист» сыграет с «Полесьем». Обе команды имеют в активе по 5 очков.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Давид: «Металлист» — один из топ-клубов Украины, поэтому сразу согласился на переход

«Металлист» спас матч с «Петролулом», за который забил гол Буйя

«Металлист» в волевом стиле выиграл у «Вереса»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.