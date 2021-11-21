Кучер: у «Металлиста» никто не уходит в отпуск раньше времени

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер высказался после победного матча с «Олимпиком» (3:0) в рамках 19-го тура Первой лиги.

«Получилась непростая игра. Мы к ней готовились, понимали, что будет непросто, в итоге так и вышло. Забей мы в первом тайме свои моменты — было бы легче. Но это футбол. В первом тайме мы полностью владели преимуществом, надо было забивать, много моментов, но я же говорю: не получилось. Во втором тайме уже поднаелись немного, мы прессинговали все время, начали проваливаться, команда соперника даже начала создавать моменты у наших ворот. Заменами усилили игру, ребята хорошо вошли, забили два мяча. Думаю, заслуженная победа.

Эмоции Риаскоса после замены? Да, переодевшись, он подошел сразу во время игры, пожал руку. Ему хочется играть, но мы же понимаем, что есть три легионера на футбольном поле. Есть Харрис, который тоже хочет играть, мы переговорили, друг друга поняли. Если так все будут обижаться, команда может развалиться. Есть же и другие ребята, которые хотят играть, сидят на замене, ждут своего шанса. Тут нужно терпение и понимание.

Сработали наши замены? Ребята вышли, усилили игру. К тому времени мы уже подустали, где-то начали проваливаться, не успевали перекрывать соперников. Вышедшие футболисты усилили игру, нам этого не хватало. И Руслан Фомин хорошо прессинговал, и Женя Банада, и Женя Подлепенец. Мы добавили в агрессии и завершении, сделав замены.

Риаскос и Харрис? И Брайан, и Кадим хорошо сыграли, и они оба играют на одной позиции. Мы даем игровое время и одному, и второму. Бывает, что Пейшото можем заменить, Риаскоса поставить нападающим, а Харриса слева — и такой вариант возможен. Три легионера на футбольном поле — потому так получается.

Нет, у нас никто не уходит в отпуск. Мы будем готовиться все. Мне интересно, почему кто-то должен раньше уехать?

Банада? Женя, в принципе, хорошо выходит на замену. Это не первый его гол после выхода во втором тайме. Все, о чем я его просил, он выполнил», — приводит слова Кучера официальный сайт «Металлиста».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Провал «Зари», трудная победа «Шахтера»: как лидеры УПЛ репетировали решающие матчи в еврокубках

Непобежденный украинец Далакян в пятый раз подряд защитил чемпионский титул: как это было

Кварцяный: украинская тренерская школа очень сильная. Она одна из лучших в Европе и мире

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.