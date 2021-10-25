Кучер: у «Металлиста» на поле были мужики в матче с «Подольем»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер поделился впечатлениями от разгромной победы над хмельницким «Подольем» (3:0) в рамках 15-го тура Первой лиги.

«Понимали, что будет непростая игра, готовили ребят, настраивали на борьбу. Говорили, что все 90, а то и больше минут надо будет прессинговать, накрывать соперника. Знали, что «Подолье» играет короткими и средними передачами, быстро выходит в контратаки. В принципе, все, о чем мы договаривались, команда выполнила. По сравнению с предыдущей игрой на поле были мужики, которые показали характер, всегда бежали, нигде не уступали. Думаю, это заслуженная победа, 3:0 — вообще без шансов. Я не видел на поле команду соперника. Были там какие-то один–два полумомента, но не больше.

Хочется также поздравить всех с праздником открытия Академии, поблагодарить Александра Владиленовича за такие поля, такую Академию. Там будут тренироваться кандидаты в юниорские, молодежную сборную, первую команду. Большое ему за это спасибо. И хочу отметить, что на таких полях травматизм намного меньше. Раньше здесь был бетон, сейчас тут ковер. Дети — это наше будущее, а многие из нас родители, и мы о них беспокоимся. Тренироваться в таких условиях детям будет намного лучше. Еще раз больше спасибо президенту, всех с праздником.

Насколько мы готовы к кубковому матчу с «Колосом»? Мы будем давать бой любой команде. Сегодня только закончилась игра, ребята немного отдохнут, завтра мы встретимся и будем уже обсуждать кубковую встречу.

Ротация под Кубок? Никакого «Колоса» здесь нет и не было даже близко. Это мое решение, я принял решение играть таким составом. У нас в обойме не 11 человек. Кто хочет, кто заслуживает, кто будет доказывать — тот и будет играть. Кто не будет биться за эмблему, за команду — тому здесь не место», — цитирует Кучера официальный сайт «Металлиста».

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