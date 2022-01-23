Кучер: первый тайм матча со «Славией» был агрессивным

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер поделился впечатлениями от разгромной победы над болгарской «Славией» (5:0) на тренировочном сборе.

«Эмоции конечно положительные. Первый тайм был агрессивным. Не хотелось, чтобы футболисты получили травмы. К счастью, всё обошлось. Игра получилась хорошая. Будем двигаться дальше.

Почему Подлепенец сыграл оба тайма? Я принял такое решение, так как он и Мизюк были наиболее хорошо готовы, по нашим данным. Дали им поиграть больше. Они набирают форму. Будем двигаться дальше и прибавлять. Нам есть над чем работать», — сказал Кучер в интервью телеканалу «Футбол».

Напомним, что «Металлист» уверенно лидирует в таблице Первой лиги. Отрыв харьковчан от ближайшего преследователя составляет 11 очков.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Фото дня: возлюбленная полузащитника «Динамо», который продолжит карьеру в Европе

«Вытеснить Лужного из «Динамо» было сложно». Левченко о чемпионстве в Таджикистане и работе с Петраковым

ФИФА объявляет войну арендам: у «Шахтера» и «Динамо» намечаются большие проблемы

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.