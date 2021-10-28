Кучер: отказались от прессинга, так как «Колос» сам возвращал нам мяч

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер поделился эмоциями после победного матча с «Колосом» (1:0) в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

«Думаю, наша победа заслуженная. Она такой, кубковой получилась. Хорошая игра, особенно в первом тайме. То, о чем договаривались, выполнили: начали агрессивно, создали моменты, но забили однажды. Результат нас устраивает. Все молодцы, здорово отработали во всех линиях.

Со всеми будем играть агрессивно, продолжать в том же темпе. Знали соперника, что они играют длинными передачами, из-за этого сначала прессинговали, а затем не было смысла это делать — они сами нам возвращали мяч.

Во втором тайме планировали играть так же агрессивно, но ребята из-за счета где-то пытались его удержать. Все равно выпады были у нас, могли забивать больше.

Пейшото и Горбунов? Они хорошо себя чувствуют. Готовимся дальше. Цель на Кубок? Будем готовиться дальше, к каждой игре», — сказал Кучер в интервью телеканалу «Футбол».

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