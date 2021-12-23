Кучер – о возможном возвращении Тайсона: все может быть

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер рассказал о работе на трансферном рынке и отреагировал на возможное возвращение бразильского полузащитника Тайсона.

«Конечно, планируем зимние трансферы, но пока разглашать не будем. Узнаете, когда все будет ясно.

Возвращение Тайсона? Думаю, здесь все будет зависеть от Тайсона. Все может быть. Но конкретики пока никакой нет», – сказал Кучер в эфире программы «Футбол NEWS».

На данный момент Тайсон выступает за бразильский «Интернасьонал». В Украине бразилец защищал цвета «Металлиста» и «Шахтера».

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