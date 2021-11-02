Кучер – о победе над «Альянсом»: с такими командами, чем раньше забьешь — тем будет легче

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал матч 16-го тура Первой лиги с «Альянсом». Поединок прошел в Харькове и завершился победой хозяев со счетом 2:0.

«Главное — есть 3 очка, есть победа. Была хорошая интересная игра со множеством моментов. Конечно, хромала реализация — нужно было забивать свои моменты, и желательно в начале игры, чтобы было легче играть. А так концовка получилась нервозной. Но все-таки чувствовалась сила в команде: мы накрывали, бежали, и гол назревал, когда-то все-таки должны были забить. Хорошо, что получилось, и мы сделали это дважды.

С такими командами, скажу так, чем раньше забьешь — тем будет легче. Быстрее начнут происходить события на футбольном поле. Команда раскроется, постарается атаковать — тогда уже будет футбол. А это, получается, не могу сказать «автобус», но они пытались, контролировали мяч на своей половине поля. Пытались что-то делать, но все равно стояли у своих ворот, закрывались, не хотели выходить вперед», — цитирует Кучера пресс-служба клуба.

«Металлист» продолжает лидировать в турнирной таблице Первой лиги, набрав 41 очко.

В следующем туре 7 ноября «Металлист» сыграет на выезде с «Ужгородом». Начало матча в 14:15.

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