Кубок Украины по баскетболу: «Днепр» и «Киев-Баскет» одержали гостевые победы

Состоялись очередные матчи в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

Представители Суперлиги в гостях экзаменовали команды из нижних дивизионов. «Днепр» проиграл первую четверть сумскому «СумДУ», но быстро показал, кто есть кто. Итоговый перевес днепрян в итоге составил 40 очков.

Больше помучиться пришлось «Киев-Баскету». Столичная команда ушла на большой перерыв с отставанием в семь очков от «Хмельницкого». Однако уже после третьей четверти у киевлян стало «+6». А в последней 10-минутке они довели свой отрыв до комфортных 19 очков.

Ранее «Будивельник» решил прекратить сотрудничество с американским форвардом.

Кубок Украины по баскетболу, 1/8 финала

«СумДУ» (Сумы) — «Днепр» — 62:102 (26:23, 8:25, 8:33, 20:21)

«Хмельницкий» — «Киев-Баскет» — 80:99 (20:18, 27:22, 15:28, 18:31)

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