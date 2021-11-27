Кубок мира в Эстерсунде: где и во сколько смотреть выступление сборной Украины

27 ноября сборная Украины стартует на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде. Индивидуальная гонка на 15 км среди женщин в рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде начнётся 27 ноября в 12:45 по киевскому времени. В 16:00 стартуют мужчины.

Гонка в шведском Эстерсунде будет транслироваться на телеканалах Евроспорт и UA.Перший.

Сборная Украины в новый биатлонный сезон входит не в оптимальном своем составе и не в роли фаворита. В прошлом году в Контиелахте на первом этапе лучший результат показала киевлянка Юлия Джима, заняв 10 место в спринте. В Эстерсунде шанс проявить себя получат Юлия Джима, Елена Билосюк (Пидгрушная), Анастасия Меркушина, сестры Вита и Валентина Семеренко, Ирина Петренко (Варвинец) и Катерина Бех.

Состав мужской сборной перекроился и теперь выглядит таким образом: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко и Андрей Доценко.

Кубок мира по биатлону: все о турнире и что ждет Украину

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