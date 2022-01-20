Кубок мира по биатлону: украинцы провалили гонку, победителем стал россиянин

Завершилась мужская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольц-Антерсельве.
Результаты соревнования оказались крайне неудачными для украинцев. Лучшим среди наших оказался Антон Дудченко, который с четырьмя промахами дотянулся только до 47-го места и не попал в зачетную зону. Артем Тищенко финишировал 55-м, Богдан Цымбал — 62-м, Артем Прима — 64-м, Тарас Лесюк — 91-м.
Победителем гонки стал россиянин Антон Бабиков. Он опередил на 9,7 секунды норвежца Тарьея Бё. Бронза досталась еще одному россиянину Кариму Халили.
Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный индивидуальную гонку в Антхольц-Антерсельве пропустил.
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