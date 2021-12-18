Кубок мира по биатлону: только одна украинка финишировала в топ-20

18 декабря состоялась гонка преследование на четвертом этапе Кубка Мира по биатлону во французском Анси.
Украину представляли три спортсменки: Елена Билосюк, Дарья Блашко и Юлия Джима. Ирина Петренко пропустила гонку по состоянию здоровья.
Лучший результат среди украинок показала Дарья Блашко, которая с одним промахом заняла 20-е место. Елена Билосюк показала 26-й результат. Юлия Джима снялась после третьего огневого рубежа из-за проблем со стрельбой.
Выиграла гонку шведка Эльвира Оберг, Серебряная медаль досталась француженке Жюлие Симон, бронзу взяла шведка Ханна Оберг.
Ранее Елене Билосюк удалось попасть в топ-20 на спринтерской гонке.
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