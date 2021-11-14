Кубок мира по биатлону-2021/22: расписание всех гонок

Новый биатлонный сезон стартует 27 ноября, а завершится 20 марта. 27 ноября первым этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде начнется биатлонный сезон-2021/22.
Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов мирового кубка.
Кроме того, с 4-го по 20 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Гонки на Олимпиаде в зачет Кубка мира не войдут.
Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.
КАЛЕНДАРЬ КУБКА МИРА ПО БИАТЛОНУ СЕЗОНА-2021/22
1 ЭТАП
Эстерсунд (Швеция)
27-28 ноября
27 ноября
12:45 - Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
16:00 - Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
28 ноября
12:00 - Спринт, 7,5 км, женщины
14:45 - Спринт, 10 км, мужчины
2 ЭТАП
Эстерсунд (Швеция)
2-5 декабря
2 декабря
14:45 - Спринт, 7,5 км, женщины
17:30 - Спринт, 10 км, мужчины
4 декабря
14:00 - Гонка преследования, 10 км, женщины
16:10 - Эстафета, 4х7,5, мужчины
5 декабря
13:35 - Эстафета, 4х6, женщины
16:15 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
3 ЭТАП
Хохфильцен (Австрия)
10-12 декабря
10 декабря
12:25 - Спринт, 10 км, мужчины
15:15 - Спринт, 7,5 км, женщины
11 декабря
13:15 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
15:15 - Эстафета, 4х6 км, женщины
12 декабря
12:45 - Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
15:30 - Гонка преследования, 10 км, женщины
4 ЭТАП
Анси (Франция)
16-19 декабря
16 декабря
15:15 - Спринт, 7,5 км, женщины
17 декабря
15:15 - Спринт, 10 км, мужчины
18 декабря
14:00 - Гонка преследования, 10 км, женщины
16:00 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
19 декабря
13:45 - Масс-старт, 12,5 км, женщины
15:45 - Масс-старт, 15 км, мужчины
5 ЭТАП
Оберхоф (Германия)
6-9 января
6 января
15:15 - Спринт, 10 км, мужчины
7 января
15:15 - Спринт, 7,5 км, женщины
8 января
13:15 - Смешанная эстафета
15:45 - Одиночная смешанная эстафета
9 января
13:30 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
15:45 - Гонка преследования, 10 км, женщины
6 ЭТАП
Рупольдинг (Германия)
12-16 января
12 января
15:30 - Спринт, 7,5 км, женщины
13 января
15:30 - Спринт, 10 км, мужчины
14 января
15:30 - Эстафета, 4х6 км, женщины
15 января
15:30 - Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
16 января
13:45 - Гонка преследования, 10 км, женщины
15:45 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
7 ЭТАП
Антхольц-Антерсельва (Италия)
20-23 января
20 января
15:15 - Индивидуальная гонка 20 км, мужчины
21 января
15:15 - Индивидуальная гонка 15 км, женщины
22 января
13:50 - Масс-старт, 15 км, мужчины
16:00 - Эстафета, 4х6 км, женщины
23 января
13:15 - Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
16:15 - Масс-старт, 12,5 км, женщины
8 ЭТАП
Контиолахти (Финляндия)
3-6 марта
3 марта
15:30 - Эстафета, 4х6 км, женщины
4 марта
15:30 - Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
5 марта
13:15 - Спринт, 7,5 км, женщины
16:00 - Спринт, 10 км, мужчины
6 марта
13:45 - Гонка преследования, 10 км, женщины
15:40 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
9 ЭТАП
Отепя (Эстония)
10-13 марта
10 марта
15:30 - Спринт, 10 км, мужчины
11 марта
15:30 - Спринт, 7,5 км, женщины
12 марта
14:00 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
16:15 - Гонка преследования, 10 км, женщины
13 марта
13:30 - Смешанная эстафета
16:15 - Одиночная смешанная эстафета
10 ЭТАП
Холменколлен (Норвегия)
17-20 марта
17 марта
16:45 - Спринт, 7,5 км, женщины
18 марта
16:45 - Спринт, 10 км, мужчины
19 марта
13:50 - Гонка преследования, 10 км, женщины
16:00 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
20 марта
13:50 - Масс-старт, 12,5 км, женщины
16:00 - Масс-старт, 15 км, мужчины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.