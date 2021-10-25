Кубковый матч «Днепра-1» перенесли из-за эпидемии коронавируса в стане соперника

«Днепр-1» не сыграет 28 октября встречу с черкасским ЛНЗ в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

В команде, выступающей во Второй лиге, ранее случилась вспышка коронавируса, о чем успел рассказать наш сайт. Еще 16 октября стало известно, что почти два десятка представителей ЛНЗ (не только футболисты, но и работники клуба) заразились коронавирусом. Поэтому кубковый матч перенесен с 28 октября на ноябрь или декабрь, сообщает официальный сайт «Днепр-1».

Ранее соответствующие службы запретили доступ зрителей на встречу «Мариуполя» против «Динамо» в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

В 12-м туре УПЛ «Днепр-1» потерпел поражение от киевского «Динамо» (0:2), пропустив оба гола во втором тайме.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Де Дзерби и Луческу решают заменами, гол-красавец Цыганкова: пять главных моментов 12-го тура УПЛ

Слезы Милевского, нервы Луческу, Гармаш снова забивает: как «Динамо» обыграло «Днепр-1»

Легионер казахского «Турана» решил вернуться в Украину

Лучкевич: «Днепр-1» хорошо провел первый тайм против «Динамо», во втором тайме мы подсели

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.