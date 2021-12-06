Куадрадо после гола с углового в ворота «Дженоа»: это случайно получилось!

Футболист «Ювентуса» Хуан Куадрадо, который забил победный гол в ворота «Дженоа» (2:0) в матче 16-го тура Серии А ударом непосредственно с углового, объяснил, как у него это получилось.

«Я не хотел, случайно получилось! Я подавал на ближнюю штангу, но мяч пошел выше», — приводит слова Куадрадо ресурс Football Italia.

Напомним, что «Дженоа» в игре с «Ювентусом» не смог нанести ни одного удара по воротам туринской команды. В то же время «бьянко-нери» 13 раз попали в створ генуэзской команды.

При Андрее Шевченко «Дженоа» в четырех матчах набрал одно очко и не забил ни одного гола. Украинский тренер объяснил причины неудач своей новой команды.

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