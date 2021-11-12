Кроме сборной Турции, у Шевченко были предложения из Англии и Бундеслиги

Экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко свою тренерскую карьеру на клубном уровне начал в итальянском «Дженоа», который пока что находится в подвале турнирной таблицы Серии А.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, кроме варианта с работой в национальной сборной Турции, у украинского специалиста были контакты с представителями клубов из Англии и немецкой Бундеслиги. В частности, услугами Андрея Шевченко интересовались в дортмундской «Боруссии». Правда, в большей степени эти контакты носили информационный характер в то время, когда Шевченко возглавлял сборную Украины и планировал продолжить работу в национальной команде.

Андрей Шевченко времен работы в сборной Украины

Что касается сообщений в прессе о возможной работе в «Селтике», то предложений от шотландского клуба Шевченко не поступало. Эти слухи в британских СМИ появились после того, как Шевченко в Великобритании принял участие в турнире по гольфу, где его партнёром был сын владельца шотландского клуба.

Напомним, что после пяти лет работы во главе национальной сборной Украины Шевченко возглавил клуб Серии А «Дженоа». Контракт подписан до 2024 года.

Ранее один из партнёров владельца итальянского клуба рассказал о том, почему новым боссам «Дженоа» было сложно уговорить украинца возглавить «грифонов».

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