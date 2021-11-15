Кривцов: Украина сильнее боснийцев как команда

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал, что думает о Боснии и Герцеговине, в том числе об этой стране. 16 ноября нашим предстоит решающий матч отбора к ЧМ-2022 против боснийцев.

«Как страна, возможно, не сильно интересующая нас, но по сборной — много людей играет в топ-чемпионатах мира: Джеко, Пьянич, ряд других футболистов, просто я их фамилий особо не знаю. Это хорошая сборная.

С Джеко пересекались, с Пьяничем — против «Ювентуса» играли. Хорошие футболисты, но команда у нас сильнее.

Мы идем без поражений второй отборочный цикл подряд? Это палка о двух концах — не проигрываем и не сильно выигрываем, только у финнов. Надеюсь, после последнего тура останемся непобежденными и с двумя выигрышами.

У меня самый сильный удар? Нет, думаю, против Малины никто не попрет, но плюс-минус, да. Я редко оказываюсь на ударной позиции. Штрафные? Не подпускают Малиновский, Зинченко», — сказал Кривцов в интервью каналу «vZbirna» на YouTube.

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