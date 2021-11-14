Кривцов: сборная Украины еще в игре и последний матч все покажет

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился ожиданиями от заключительного матча отбора на чемпионат мира-2022 с Боснией и Герцеговиной.

«Наша задача — выиграть следующий матч против Боснии и Герцеговины. Конечно, не все уже зависит от нас, мы будем учитывать результат поединка между Финляндией и Францией, но это никак не влияет на наш настрой на игру с боснийцами. Наша задача осталась неизменной – победа.

Я считаю правильным, что в сборной происходит ротация, и в состав может попасть каждый. Все наши ребята – квалифицированные исполнители, которые могут заменить друг друга. Понятно, что все они мечтают сыграть в поединке, после которого мы можем выйти в плей-офф отбора чемпионата мира. Мы еще в игре и последний матч все покажет», — приводит слова Кривцова пресс-служба УАФ.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября и начнется в 21:45.

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