Кривцов о травме: через неделю придется заново учиться ходить

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов поделился информацией о своем физическом состоянии в процессе восстановления после травмы.
«Я уже тренируюсь, но пока что не в общей группе. Сейчас в основном выполняю упражнения на восстановление мышц, которые атрофировались, после того, как я надел гипс и не мог ступать на ногу. Хожу в специальном «сапоге» и немного нагружаю стопу. Думаю, через недельку перейдем к упражнениям в бассейне, а затем придется заново учиться ходить.
Были упражнения для поддержания сердечно-сосудистой системы, разработки атрофированных мышц и стопы. Нога полтора месяца находилась в гипсе, и теперь нужно восстанавливать взаимодействие между связками и мышцами.
Сейчас прохожу электростимуляцию — процесс сокращения мышцы током. Это дает прилив крови, чтобы мышца быстрее восстанавливалась и росла в объеме. Подобную процедуру полезно делать и на здоровой ноге — небольшая помощь моему организму», — приводит слова Кривцова официальный сайт «Шахтера».
При этом Кривцов вместе с командой отправился на второй зимний сбор в Турцию.
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