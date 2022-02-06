Кривцов и Соломон отправились с «Шахтером» на второй сбор

6 февраля «Шахтер» отправился в Турцию на второй зимний сбор. Пресс-служба донецкого клуба огласил список игроков, которые отправились на этот сбор.

В составе донецкой команды 29 футболистов. Отметим, что в списке присутствуют Сергей Кривцов и Манор Соломон, которые пропускали первый сбор из-за повреждений. Также с командой отправился 18-летний защитник Андрей Булеза.

Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь, Фарина, Винисиус, Булеза

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Антонио, Тете, Бондаренко, Мудрик, Соломон, Патрик, Судаков, Педриньо, Нерес

Нападающие: Мораес, Фернандо

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